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Шелеховчанка отдала 300 тысяч руб. аферисту-работодателю, пообещавшему удаленную работу

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что жительница Шелехова отдала мошеннику, представившемуся работодателем и пообещав удаленную работу, 300 тысяч рублей.

Установлено, что женщина разместила объявление о поиске работы. Через неделю ей позвонили, чтобы уточнить, актуально ли желание подзаработать, затем предложили скачать программу, а после нескольких собеседований объявили, что соискательница их удовлетворяют и попросили продиктовать номер банковской карты для начисления зарплаты.

После передачи данных карты, со счета шелеховчанки снялись деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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