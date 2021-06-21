Шелеховчанка отдала 300 тысяч руб. аферисту-работодателю, пообещавшему удаленную работу

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что жительница Шелехова отдала мошеннику, представившемуся работодателем и пообещав удаленную работу, 300 тысяч рублей.

Установлено, что женщина разместила объявление о поиске работы. Через неделю ей позвонили, чтобы уточнить, актуально ли желание подзаработать, затем предложили скачать программу, а после нескольких собеседований объявили, что соискательница их удовлетворяют и попросили продиктовать номер банковской карты для начисления зарплаты.

После передачи данных карты, со счета шелеховчанки снялись деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.