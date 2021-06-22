Цифровые технологии: покупка квартиры в несколько кликов от Альфа-Банка

На прошлой неделе Альфа-Банк провел первую цифровую сделку в Иркутской области. Семья из Иркутска в несколько кликов приобрела квартиру в жилом комплексе «Сибиряков», который строит специализированный застройщик «Флагман».

Для покупателей было очень важно завершить покупку до планируемого отпуска. Благодаря цифровым технологиям процесс оказался не только быстрым, но и простым.

Суть цифровой сделки в том, что все операции проходят удаленно, в лучших традициях «магазина на диване».

Шаг 1

Одобрение по ипотечному кредиту в личном кабинете заемщика в приложении банка. Решение от банка от 1 минуты.

Шаг 2

Выбор квартиры (презентация квартиры в zoom уже никого не смущает).

Шаг 3

Удаленная подпись документов электронно-цифровой подписью и дистанционная регистрация ДДУ в Росреестре. Сделка абсолютно легитимна (работа по счетам эскроу).

Все вопросы связанные с подготовкой сделки берет на себя Альфа-Банк. Первую сделку торжественно провели в комфортном офисе банка за чашкой чая.

– Нужны ли удаленные технологии в строительном секторе? Безусловно. Некоторые наши клиенты не могли отпроситься с работы на сделку, потому что она была назначена на самое неподходящее время. Здесь же процесс покупки полностью автоматизирован. К тому же такая сделка существенно экономит время на всех этапах, – подчеркнула Ольга Иванова, генеральный директор специализированного застройщика «Флагман».

– Хотим поблагодарить нашего клиента за доверие к банку и выбор прекрасной квартиры в ЖК «Сибиряков» у нашего партнера. Пусть приемка квартиры пройдет так же легко, как покупка! Отмечу, что цифровое решение доступно для всех видов ипотечных сделок, в том числе и для ипотеки с господдержкой. Эта программа пользуется большим спросом у наших клиентов, ведь ставка по ней составляет от 5,55% годовых, а сумма кредита – до 6 млн рублей на покупку жилья в Иркутской области, – отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

С подробными условиями программы можно ознакомится на сайте Альфа-Банка

