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Бесплатный семинар для участников ВЭД – от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» проведет 29 июня в Хабаровске бесплатный семинар для участников внешнеэкономической деятельности. Принять участие смогут как действующие клиенты Банка, так и заинтересованные представители компаний, работающие в сфере ВЭД.

На мероприятии эксперты Банка обсудят значимые изменения валютного законодательства в 2020 — 2021 годах и их влияние на деятельность участников ВЭД; инструменты для снижения и хеджирования рисков. Также участники получат полезную информацию по процедуре выхода на внешние рынки в современных условиях, проведению конверсионных сделок в режиме реального времени, использованию защищенных форм расчетов.

— Наш семинар будет полезен компаниям с любым опытом работы: и тем, которые только начинают работать в сфере ведения внешнеэкономической деятельности, и тем, кто уже давно на рынке. В валютном законодательстве регулярно происходят изменения, о которых нужно знать всем участникам ВЭД, — комментирует региональный директор Банка «Приморье» в Хабаровске Виктория Щерба. — Кроме того, появляются новые сервисы и услуги, которые позволяют участникам данной сферы более эффективно осуществлять свою деятельность. Этим вопросам и будет посвящен наш семинар.

Семинар пройдет в Хабаровске по адресу: Отель «Олимпик», ул. Дикопольцева, 26а, 29 июня с 11:00 до 13:00. Телефон для справок и регистрации: (4212) 78-32-18 (прямой); 8-909-808-01-01, email: shervs@primbank.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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