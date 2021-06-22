Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 крупнейших банков по сумме ипотечного портфеля физлиц

Финансовый портал Бробанк представил рейтинги крупнейших ипотечных банков за I квартал 2021 года. Согласно исследованию, Примсоцбанк занимает 28 место в ТОП-50 крупнейших банков по сумме ипотечного портфеля физических лиц.



По словам аналитиков, вторая половина 2020 года и начало текущего ознаменованы огромным спросом на целевые займы для покупки жилья. Это направление, используя отчетность кредитных организаций, публикуемую на сайте ЦБ РФ, и оценил сервис Brobank.ru.



Отметим, источником для рейтинга является форма 0409316. В частности, выдержка из раздела 1. Портфель ипотечных займов получен суммированием показателя по долгам в рублях и иностранной валюте в строке 1.1. Отчетная дата для основного ТОПа – 1 апреля 2021 года.