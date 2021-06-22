ПСБ запустил онлайн-кредит для микробизнеса по ставке 9,95%

ПСБ предложил компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита на сумму до 10 млн рублей по ставке 9,95%.



Новое кредитное предложение на базе продукта "Без бумаг | Оборотный" стало доступно микропредриятиям благодаря использованию механизма льготного финансирования в рамках "Программы 1764", ориентированной на поддержку МСП. Кредит "Без бумаг | Оборотный", учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме всего по двум документам получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели.



"Согласно Индексу RSBI, нашему исследованию настроений малого и среднего бизнеса, именно микропредприятия в большей степени испытывают сложности с привлечением финансирования: более половины таких компаний, заявивших о необходимости привлечения кредита, или получали отказ, или не пытались его взять по причине высоких ставок. В этой связи мы видим большие перспективы в новом кредитном предложении ПСБ, так как за счет интеграции в кредитный онлайн-конвейер процедуры установления льготной ставки для компаний, удовлетворяющих критериям "Программы 1764", появляется возможность сделать ставки по беззалоговым кредитам для микробизнеса ниже 10%, что является одним из лучших предложений на рынке", - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.