ПСБ подвел итоги онлайн-хакатона

19 июня 2021 года были подведены итоги и награждены победители онлайн-хакатона DevHack, генеральным спонсором которого выступил ПСБ.

В хакатоне приняли участие более 260 frontend и backend специалистов, мобильных разработчиков, бизнес-аналитиков и продуктовых дизайнеров, в том числе, студенты с образованием по профильным специальностям, которые решали задачи в области enterprise разработки. Онлайн-конкурс состоял из 4 треков на определенную тематику. В каждом треке первые три команды-победители получили денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей.

Старший вице-президент - директор дирекции информационных технологий ПСБ Сергей Пегасов отметил: «ПСБ постоянно совершенствует свою ИТ-платформу, разрабатывая как новые собственные решения, так и выбирая лучшие из них на рынке. Кроме того, как высокотехнологичный банк, мы предлагаем специалистам в области информационных технологий интересные задачи и привлекательные условия работы. Целью хакатона было объединить два направления: найти новые идеи для решения актуальных задач банковского сектора и помочь молодым талантам в продвижении своих решений в области цифровой трансформации. Мы планируем реализовать лучшие идеи хакатона в ПСБ и выберем лидеров конкурса для дальнейшего трудоустройства в банке».

Итоги онлайн-хакатона опубликованы на официальном сайте мероприятия.