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О будущем мировых валют от экспертов АТБ. Слушайте аудиочат банка в Telegram 24 июня

Самые актуальные вопросы этого лета: «Что происходит с долларом, евро, юанем и йеной?».

24 июня, в 12 часов по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате аудиочата на тему «Что происходит с валютой: о будущем доллара, евро, юаня и йены».

Расскажем вам об основных трендах на мировых валютных рынках, прогнозах и рисках, а также об особенностях внешнеэкономической деятельности на азиатских рынках. И, конечно, ответим на вопросы.

Ключевые темы:

  • Что влияет на валютный рынок? Текущие позиции и прогнозы.
  • Как эффективно работать на валютном рынке? Оцениваем валютные риски.
  • Какую валюту выбрать для расчетов?  Онлайн доступ к рыночным котировкам.
  • Особенности работы на азиатских рынках и обслуживания внешнеэкономической деятельности.

Спикеры:

  • Владимир Бурденко, директор по инвестиционно-банковскому бизнесу АТБ. Обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках в крупнейших международных банках - Société Gérénale, BNP Paribas и других.
  • Юлия Кравцова, руководитель управления развития ВЭД. Опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности со странами Азии более 10 лет.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от наших экспертов? Присылайте ваши вопросы на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для аудиочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.

Все самое важное и интересное от опытных банкиров. До встречи!


/ Сибирское Информационное Агентство /
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