Путёвки в детские лагеря с cash-back 50% - по картам «Мир» Банка «Приморье»

Как сделать лето для своего ребенка особенным? Приобрести путёвки в стационарные детские лагеря по всей России с cash-back 50% при оплате картой «Мир» Банка «Приморье.

Чтобы принять участие в акции, клиентам Банка «Приморье» — пользователям карты «Мир» — нужно:

Зарегистрировать карту «Мир» Банка «Приморье» в Программе лояльности для держателей карт «Мир»;

выбрать путёвки в детские лагеря России на мирпутешествий.рф;

оплатить онлайн на странице акции выбранного лагеря или туроператора картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности.

Cash-back составит 50% от стоимости путёвки, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Cash-backбудет начислен на зарегистрированную в Программе лояльности карту «Мир», по которой клиент совершил онлайн оплату, в срок до 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже Оператору акции.

Оплатить путёвку можно с 25 мая 2021 (с 00:01 по московскому времени) по 31 августа 2021 (по 23:59 по московскому времени). Отправиться в лагерь можно после оплаты, вернуться необходимо до 15 сентября 2021 (по 23:59 по московскому времени).

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.

Официальный сайт Программы: мирпутешествий.рф. Контактный центр по вопросам Условий Программы: 8 800 302-36-23 (круглосуточно). Электронная почта для обращений: mir@russia.travel, info@nspk.ru.

Cash-back не начисляется при оплате кобейджинговыми картами, за исключением кобейджинговых карт «Мир»-JCB.

ДИСКЛЕЙМЕР

Акция действует с 00:01 мск 25.05.2021 г. по 23:59 мск 31.08.2021 г. Максимальная сумма cash-back за одну покупку — 20 000 рублей. Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере cash-back*, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте https://privetmir.ru. *Cash-back (англ. — возврат наличных денег) — вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».

Кешбэк 50% при оплате с 25 мая по 31 августа 2021 года путевок в стационарные детские лагеря картой «Мир»

путевок в стационарные детские лагеря картой «Мир» Механика Акции для клиентов Банка: Для участия в Акции заходите на сайт: https://мирпутешествий.рф Регистрируйте карту «Мир» для держателей карт «Мир». Выбирайте путевки в детские лагеря России от партнеров программы. Оплачивайте поездку картой «Мир» на странице Акции на сайте выбранного лагеря или туроператора в период с 25 мая по 31 августа 2021. Получайте кешбэк 50% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Регионы: РФ

Сроки действия: с 25 мая по 31 августа 2021

* Кешбэк не начисляется при оплате с использованием кобейджинговой карты «Мир», за исключением карт «Мир»-JCB.