Бизнес готов повышать зарплаты штатным сотрудникам

Российские работодатели готовы повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют данные сервисов по поиску работы. В основном компании намерены предлагать относительно небольшое увеличение зарплат — на 4–6% — всем штатным сотрудникам. Также в этом году существенная часть бизнеса готова к расширению штата, проявляя при этом повышенный интерес к сотрудникам, способным работать на удаленке.

Этим оптимистичным планам, впрочем, может помешать новая волна коронавируса и связанные с ней противоэпидемические меры.

Вывод о планах бизнеса можно сделать по результатам исследования международного кадрового агентства Kelly Services «Рынок труда глазами работодателей 2021». Его частично подтверждают данные по рынку труда, собранные аналитиками базы вакансий hh.ru.

По оценке Kelly Services, в этом году большинство работодателей (63%) планируют провести индексацию зарплат.

Существенная часть (42%) опрошенных увеличат зарплаты всем работающим в штате на 4–6% (в прошлом году таковых было только 15%). Еще 7% готовы увеличить выплаты более чем на 7% (ранее — 5%). 17% компаний намерены повышать зарплаты точечно (14%).

Данные hh.ru показывают, что средний уровень предлагаемой зарплаты в РФ в мае вырос на 7% (до 48,3 тыс. руб.) по сравнению с январем этого года. Правда, по оценке hh.ru, работодатели склонны предлагать больше денег только отдельным специалистам, занятым в медицине и фармацевтике. В этих отраслях предлагаемые зарплаты с начала года выросли на треть, до уровня средних по стране, тех же 48,3 тыс. руб.

По данным Kelly Services, почти половина (44%) работодателей заявили, что планируют расширять штат.

В 2020 году таковых было 40%. Примерно треть (33%) не планируют таких изменений (32% в 2020-м). Сокращения сейчас планируют только 4% компаний, в 2020 году о таких планах заявляли в три раза больше — 14%. О намерениях компаний более активно набирать сотрудников свидетельствуют и данные hh.ru. Так, в этом году на платформе ежемесячно появлялось на 30–77% больше вакансий, чем в прошлом.

Особенно сильно вырос спрос на рабочие специальности. Среди востребованных навыков на первом месте у работодателей остается многофункциональность работников. Востребовано умение сотрудников разрешать сложные ситуации, взаимодействовать с людьми и эмоциональный интеллект.

Анастасия Мануйлова