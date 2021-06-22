Вынесены приговоры бандитам–контрабандистам леса из Приангарья в Азию на 160 млн рублей

Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте сообщило на официальном сайте, что Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор банде, участники которой незаконно отправили лес из Приангарья в Азию на 160 млн рублей.

Установлено, что в 2014-2015 годах трое иркутян приобрели лесоматериалы неустановленного происхождения и обманом получили лицензии на экспорт древесины за границу. Помимо того, что они отправили лес за границу на крупную сумму, бандиты не заплатили более 105 миллионов рублей таможенных выплат. Впоследствии злоумышленники легализовали деньги, полученный во время преступлений через различные подконтрольные фирмы.

С учетом участия членов ОПГ в преступлении суд назначил одному из них наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафом в 800 тысяч рублей.

Двум другим участникам ОПГ, с учетом смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев со штрафом 400 тысяч рублей и 7 лет 6 месяцев со штрафом 390 тысяч рублей.

Лидер ОПГ – гражданин иностранного государства – находится в международном розыске.