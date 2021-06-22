За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано три пожара

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Два ранее обнаруженных возгорания потушено в Катангском районе, одно – в Усть-Кутском. Общая площадь этих очагов составляла 508,5 га.Локализовано вновь зарегистрированное возгорание в Братском районе на площади 15 га. Также в локализованном состоянии находятся три ранее обнаруженных лесных пожара в Усть-Удинском, Катангском и Усть-Кутском районах на общей площади 32538 га.В действующем состоянии на утро 22 июня перешло шесть пожаров. Пять из них вновь обнаруженные: два в Усть-Илимском районе, по одному – в Катангском, Бодайбинском и Нижнеилимском районах. Также действует один пожар, зарегистрированный 20 июня в Катангском районе. Общая площадь всех этих очагов 302 га.Из шести вновь обнаруженных возгораний четыре начались на арендованных лесных участках, два – на незакрепленных. Одно возникло по вине местного населения, причиной пяти предположительно считаются грозы.В тушении лесных пожаров 21 июня было задействовано 215 пожарных-десантников, 114 работников лесопожарных станций, 60 мобилизованных граждан и 46 единиц наземной техники. Сегодня планируется увеличение группировки еще на 33 десантника федерального резерва.Мониторинг лесопожарной обстановки и переброску наземных сил и грузов осуществляли пять легкомоторных самолетов, семь Ан-2 и два вертолета Ми-8. Их общий налет составил 58 часов 45 минут. В тушении крупных локализованных пожаров в Катангском и Усть-Удинском районах участвовали два вертолета Ми-8 МЧС России, налетав 8 часов 45 минут.