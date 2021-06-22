Россия возобновила полноценное авиасообщение с Турцией, в том числе полеты из Иркутска

Россия и Турция возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение. Такое решение принял на прошлой неделе оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом. Теперь самолеты будут летать из 32 городов РФ, в том числе Иркутска, сообщает ТАСС.

Напомним, авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля на фоне новой вспышки коронавируса в этой стране. Количество рейсов тогда было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их ранее выполняли только «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Сейчас после возобновления полетов быстрее всего увеличить число рейсов в Турцию планирует «Аэрофлот»: с двух полетов в неделю до двух раз в день с 25 июня. Также с 25 июня национальная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Анталью, Даламан и Бордрум. Более того, в «Аэрофлоте» не исключили дальнейшего увеличения количества рейсов в Турцию в зависимости от спроса и загрузки рейсов.

Турецкая Turkish Airlines планирует возобновить рейсы в Россию в полном объеме.

С 1 июля лоукостер «Победа» планирует возобновить рейсы в Анталью, перевозчик будет использовать сразу два местных аэропорта – Антальи и соседнего города Газипаша. Рейсы будут выполняться ежедневно. С 10 июля возобновит полетную программу и S7: компания также запустит ежедневно рейсы Москва - Анталья. Более того, крупнейший частный перевозчик в России заявил о планах анонсировать в ближайшее время и другие рейсы в Турцию. Также на прошлой неделе о планах возобновить полеты в Турцию сообщили Azur Air, Royal Flight и «Ютэйр».