Муниципалитеты Приангарья за год увеличили собственные доходы на 19,8% – на 2,4 млрд руб.

Правительство Иркутской области сообщило, что муниципалитеты региона в течение первых пяти месяцев 2021 года увеличили собственные доходы на 2,4 млрд рублей, или на 19,8% в сравнении с прошлогодним периодом с января по май.

Внесенными губернатором Приангарья поправками в июне муниципалитетам было возвращено 1,2 млрд рублей, которые местные власти не сумели использовать при строительстве социальных объектов в предыдущие два года. Дополнительные 2,2 млрд рублей были направлены на прохождение отопительного сезона и подготовку к следующей зиме, в том числе на модернизацию муниципальных котельных.

На 0,7 млрд рублей увеличены субсидии муниципалитетам на выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате зарплаты школьным учителям и воспитателям детсадов. 152 муниципальных образования первого и второго уровней, которые в 2020 году обеспечили увеличение собственных доходов в местные бюджеты, получили «премии», на это из региональной казны выделили 0,3 млрд рублей.

На 1,3 млрд рублей увеличен бюджет на целевые остатки прошлого года, в том числе дорожного фонда Иркутской области, средства которого предназначены помимо прочего на ремонт и реконструкцию дорог местного значения.