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Муниципалитеты Приангарья за год увеличили собственные доходы на 19,8% – на 2,4 млрд руб.

Правительство Иркутской области сообщило, что муниципалитеты региона в течение первых пяти месяцев 2021 года увеличили собственные доходы  на  2,4   млрд рублей, или на 19,8% в сравнении с прошлогодним периодом с января по май.

Внесенными   губернатором Приангарья поправками   в   июне   муниципалитетам   было   возвращено   1,2   млрд   рублей,   которые местные   власти   не   сумели   использовать   при   строительстве   социальных   объектов   в предыдущие   два   года.   Дополнительные   2,2   млрд   рублей   были   направлены   на прохождение   отопительного   сезона   и подготовку   к  следующей  зиме,   в  том   числе  на модернизацию муниципальных котельных.

На 0,7 млрд рублей увеличены субсидии муниципалитетам на выполнение полномочий органов   местного   самоуправления   по   выплате   зарплаты   школьным   учителям   и воспитателям детсадов. 152 муниципальных образования первого и второго уровней, которые в 2020 году обеспечили увеличение собственных доходов в местные бюджеты, получили «премии», на это из региональной казны выделили 0,3 млрд рублей.

На 1,3 млрд рублей увеличен бюджет на целевые остатки прошлого года, в том числе дорожного фонда Иркутской области, средства которого предназначены помимо прочего на ремонт и реконструкцию дорог местного значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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