Власти Приангарья определят перечень инвестпроектов, которые получат господдержку

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил сформировать перечень инвестпроектов, которые получат поддержку для создания инфраструктуры

«Новые инвестиционные проекты могут реализовываться в таких сферах, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, туризм, жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, логистика, обрабатывающие производства и многих других. Необходимо представить предложения и сформировать перечень проектов, которые могут быть поддержаны. Предварительные наработки должны быть готовы до 1 июля», – сообщил глава региона Игорь Кобзев.

На эти цели направят высвободившиеся в 2022-2024 годах в результате проведенной ранее реструктуризации бюджетных кредитов средства.

Механизм был регламентирован в конце прошлого года правительством РФ: если регион снижает задолженность перед страной, то может пустить высвобождаемые средства на объекты транспортной, инженерной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, а также на аналогичные объекты индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров.

Уже одобрено направление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках реализации инвестпроектов по освоению золоторудных месторождений в Бодайбинском районе.

Основные критерии отбора инвестиционных проектов: объем инвестиций свыше 50 млн рублей, срок ввода объектов проекта в эксплуатацию после 1 января 2021 года и высокая налоговая эффективность.