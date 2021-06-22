Афериста Артура из Instagram, обманувшего 15 жительниц Приангарья, задержали в Оренбурге

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что в Оренбурге задержан предполагаемый аферист, который в соцсети Instagram называл себя Артуром и обманывал жительниц города Усть-Илимска Иркутской области. В общей сложности на его уловки попались 15 женщин, которые отдали ему свыше 100 тысяч рублей.

Артур. Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области

В мае этого года, по данным следствия, он предлагал потерпевшим пассивный заработок с доходом в 70-130% от вклада. Мужчина обещал, что при вложении 10 тысяч рублей сумма выплаты составит от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды будут начислены в срок от 1 до 7 дней. Аферист призывал отправлять ему в директ фразу «Артур, дай шанс», заполнять анкету и переводить деньги. После перечисления средств обманщик прекращал диалог и удалял страницу.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Оренбурга, его отправили под домашний арест. Во время обыска в его квартире найдены вещественные доказательства причастности к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», аферисту «Артуру» грозит до 10 лет лишения свободы.