Олег Дерипаска поздравил медиков «Центров помощи и спасения» с профессиональным праздником

В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили медицинские работники - те, чья работа ответственна, нелегка и жизненно необходима. ТРК «Братск» подготовила новостной сюжет об этом.

Труд медицинских работников сложно переоценить. Их возможности порой кажутся безграничными. Их доброта, чуткость и умение принять правильное решение в самых сложных ситуациях - высшая степень профессионализма. Особенно сложными для многих виновников торжества стали последние полтора года, когда весь мир столкнулся с коронавирусом.

Больше года назад, в самом начале пандемии коронавируса, общественный деятель Олег Дерипаска принимает решение, которое тогда оценили немногие. Он предложил построить в регионах присутствия основанной им компании РУСАЛ центры по борьбе с внебольничной пневмонией. И уже полгода спустя медучреждения, оснащенные по последнему слову техники, открылись в 7 городах Сибири и Урала. Как справлялись бы без «Центров помощи и спасения» сейчас, представить сложно.

В честь профессионального праздника фойе госпиталя наполнено ароматом цветов.

- Спасибо большое каждому, кто построил этот ковидный госпиталь. Во-первых, я хочу их поблагодарить, - говорит Татьяна Савоста, врач-рентгенолог братского «Центра помощи и спасения». - А во-вторых, самое главное, наверное, в профессии врача – это то, что люди выходят из этого ковидного госпиталя здоровыми. Надеюсь, что наши пациенты, когда выходят отсюда - счастливые и радостные, и благодарят нас!

Людмила - врач-анестезиолог-реаниматолог с 15-летним стажем, из подмосковной Коломны. Работает в братском медцентре второй месяц.

- Здесь есть хорошее, замечательнейшее оборудование. Полное оснащение госпиталя и в лекарственных препаратах, и в расходниках, и в оборудовании, - делится Людмила Шипилова, врач анестезиолог-реаниматолог братского «Центра помощи и спасения». – а такое внимание особенно приятно!

Яна, напротив, начинающий специалист. Говорит, раньше и подумать не могла, что окажется на «передовой» борьбы с коронавирусом .

- На самом деле, нам грех жаловаться. Потому что мы уже достаточно привыкли с декабря в таком темпе. К этой одежде, ко всему привыкаешь, - комментирует Яна Погодина, постовая медицинская сестра братского «Центра помощи и спасения».-

Но столкнуться со сложностями все же случается.

А вот на что жаловаться вообще не приходится, так это на внимание со стороны инициатора строительства медцентра. Новый год, 8-е марта, День медика – ко всем этим праздникам в «Центр помощи и спасения» передают подарки от Олега Дерипаска. На этот раз это кофемашина, цветы и торты. В короткие минуты отдыха медики смогут расслабиться с чашкой бодрящего напитка.

О наступлении более спокойных времен специалисты центра пока только мечтают - количество заболевших коронавирусом вновь растет. Медики настоятельно советуют вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал. И не забывать о ношении маски.

ТРК «Братск» добавила, что подарки и поздравления в свой профессиональный праздник получили специалисты всех 7 центров спасения, построенных РУСАЛом.