В братском Парке металлургов завершается реконструкция

В Парке металлургов в городе Братск проходит финальный этап благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Ход работ на месте проверили мэр города Братска Сергей Серебренников, управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин, депутат Думы города Братска Наталья Скачкова.

Напомним, завершить реконструкцию Парка металлургов в прошлом году не удалось из-за пандемии. В условиях необходимости ограничить распространение коронавируса большое количество средств и сил РУСАЛ направил на закупку СИЗ для медучреждений, строительство медцентра и другие противокоронавирусные меры. Тем не менее, основные работы по реконструкции Парка металлургов были проведены и обошлись почти в 60 млн руб.

К сожалению, зиму парк пережил не благополучно — многие объекты повреждены. Вандалы разбили плафоны, были выкручены лампочки, оборваны качели, тарзанка. Теперь подрядная организация затратит средства на восстановление того, что было разрушено в прошлом году. Параллельно с этим продолжается работа по проекту.

- Мы полностью покроем парк мастикой, она позволит продолжить службу как старого покрытия, так и нового. Будет создана дополнительная зона спортивных сооружений, где можно заниматься активным отдыхом. По всему периметру парка будет разровнен плодородный слой, засеяна трава, что позволит создать газон по всему периметру парка. Просим братчан сохранить объект, чтобы он остался надолго, - обратился директор по направлению строительства ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» Игорь Гербер.

- В Парке металлургов начались работы по доведению всех конструкций до проектного состояния, - сказал Сергей Серебренников. - Сегодня с Евгением Юрьевичем Зенкиным и подрядной организацией вместе осмотрели парк. Немного стыдно за хулиганов, много в парке повреждений, но мы договорились, что все будет приведено в порядок. Все, что сломано – заменят, будет проведено полное озеленение, фигуры подкрасят, появится новое покрытие. После того, как парк будет сделан в соответствии с проектом, мы его примем и заведем сюда организацию, которая будет обслуживать территорию, следить за ее состоянием. По периметру установим камеры видеонаблюдения, которые будут выведены на пульт охраны на территории парка и, конечно, в охранную организацию. Уверен, что вместе мы сможем сделать парк приятным и любимым местом отдыха для многих братчан.

Активное участие в социальной жизни городов и регионов присутствия РУСАЛа — традиция, заложенная основателем компании Олегом Дерипаска. Ежегодно БрАЗ тратит миллионы рублей на восстановление и реконструкцию объектов культуры, образования и спорта.

Помимо Парка, в планах металлургов завершить в 2021 году благоустройство территории «Центра помощи и спасения» на Курчатова, пляжной зоны базы отдыха «Простоквашино», построить вертолетную площадку на территории Центральной районной больницы, завершить укладку покрытия на детских площадках. Кроме того, финансовая помощь для ремонтов и закупки мебели будет оказана десятку школ и дошкольных учреждений.