Волонтеры компании En+ Group приняли участие в строительстве Большой Байкальской тропы

19 июня в п. Большое Голоустное 50 волонтеров компании En+ Group построили 83 метра Большой Байкальской тропы и расчистили 220 метров уже построенной. Новая тропа в перспективе соединит Большое Голоустное и Бугульдейку, а в будущем, возможно, позволит туристам добираться и до бухты Песчаная.

Автор фото: Александра Трифонова

Волонтерская акция в Большом Голоустном – первый внутрикорпоративный проект в Иркутске, который специально разработан, чтобы собрать коллег за любимым занятием.

– Мне очень понравилось и ожидания полностью совпали с реальностью. Я турист, много хожу по тропам, но вот строить довелось впервые. И я понимаю, насколько это важно с точки зрения экологии и как это облегчает походы будущим туристам. Это здорово, быть полезной кому-то, – делится Наталья Никифорова, ведущий специалист ООО «ЕвроCибЭнерго-распределенная генерация».

– Давно занимаюсь волонтерством, и рад, что в компании, где я работаю, есть много возможностей для такой самореализации. Принимаю участие во всех волонтерских акциях En+ Group. Таким образом, я закрываю не только свою внутреннюю потребность делать что-то полезное, но и имею возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. И это, в свою очередь, очень хорошо помогает потом в работе, – рассказывает Александр Новиков, главный экономист En+ Digital.

С 2011 года компания ведет комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий, основные положения которой сформулировал основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

Автор фото: Александра Трифонова

С 2020 года программа стартовала в обновленном формате. Теперь она включает волонтерский проект «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

Сегодня в России активно развивается благотворительность в целом, и корпоративное волонтерство как составляющая тренда устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. Волонтерские программы En+ Group объединяют широкий круг людей, в том числе работников производственных предприятий, школьников, студентов, представителей социальных и образовательных учреждений.

Автор фото: Александра Трифонова

У корпоративного волонтерства в En+ Group большой потенциал для развития – почти 90% сотрудников компании положительно относятся к волонтерской деятельности. Ведь корпоративное волонтерство – это не только забота о мире и людях вокруг, но и создание культуры вовлеченности в коллективе, где у каждого человека есть возможность совершенствоваться.