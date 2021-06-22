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Электронные проездные в Иркутской области начнут действовать с 1 июля

Система поэтапно внедряется с 2016 года, сообщают в администрации области.

На сегодняшний день в регионе льготным проездом ежемесячно пользуются 66 000 человек, из них 89 % – 58 740 человек – по электронным социальным проездным билетам, рассказал министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов. Едиными социальными проездными билетами пользуется 11% граждан – 7 260 льготников.

Всего 16 льготных категорий: участники и инвалиды ВОВ; ветераны и инвалиды боевых действий; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; инвалиды; дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; почетные доноры России; ветераны труда Иркутской области.

Для получения электронного билета необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или подать заявление через МФЦ. Организована работа горячей линии министерства – 8-800-100-99-25, в рабочее время.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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