«Бизнес-Портал» банка «Открытие» признан лучшим интернет-банком для бизнеса

По итогам 2020 года «Бизнес-Портал» занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. Такое решение принял Экспертный совет по интернет (онлайн)-банкам для бизнес-клиентов в странах СНГ и Кавказа по итогам голосования, сообщают в банке.

В начале 2021 года SME Banking Club запустил серию исследований, посвященных развитию цифровых сервисов для бизнеса в странах СНГ и Кавказа. Исследовались интернет-банкинг, мобильный банкинг, инновации, экосистемы. Целью исследований было подведение итогов 2020 года в развитии каждого из сервисов, рассмотрение ключевых трендов и кейсов, а также определение лучших банков.

По итогам исследований были составлены списки топ-20 инновационных банков и топ-20 мобильных банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа.

Сводное исследование Business Online Banking 2021 включает анализ функционала 85 интернет-банков для бизнеса в 11 странах. Каждый интернет-банк оценивался по 150 параметрам. По итогам оценки были определены по три лучших интернет-банка в каждой стране и топ-20 в регионе в целом. По сумме всех параметров «Бизнес-Портал» «Открытия» был признан наиболее качественным и удобным для клиентов.

– Развитие каналов дистанционного обслуживания – стратегический приоритет для «Открытия», а на фоне пандемии их роль стала ключевой. Теперь интернет- и мобильный банк – это самые популярные каналы обслуживания клиентов. За 2020 год ежемесячная аудитория «Бизнес-Портала» выросла на 30%. Наш интернет-банк стал для клиентов электронным офисом, где любая операция проводится онлайн.

Мы благодарны SME Banking Club за высокую оценку наших результатов. Стандарты работы с клиентами постоянно растут, и мы рады быть активными участниками этого процесса, – Дмитрий Шенберг, начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц банка «Открытие».

SME Banking Club (SME – smallandmedium-sizedenterprises, малые и средние предприятия) – международная платформа, объединяющая банкиров для обмена информацией, аналитикой и опытом развития локальных, региональных и глобальных рынков обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.