Всего десять премиальных жилых комплексов расположено вблизи городских парков Москвы

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank провели исследование первичного рынка элитных жилых комплексов у парковых зон Москвы.

Объем предложения в рассматриваемых комплексах насчитывает порядка 610 квартир и апартаментов, что составляет 29% от всего рынка (пять лет назад показатель находился на уровне 550 лотов и достигал 30%). Среди основных «зеленых» локаций аналитики отмечают район Раменки («Река», «Снегири ЭКО»), Дорогомилово (Victory Park Residences и «Поклонная 9»), Хамовники (Magnum, «Садовые кварталы» и Eight Yards) и Пресненский (Capital Towers, Eleven).

На первичном рынке представлено не более десяти проектов, расположенных вблизи парков, все они относятся к премиальному классу. Общий объем предложения в рассматриваемых комплексах насчитывает порядка 610 лотов, что составляет 29% от всего рынка. Значение остается неизменным уже долгое время – в 2016 году насчитывалось порядка 550 лотов в семи проектах вблизи городских парковых зон, которые составляли 30% от общего предложения.

Раменки являются одним из наиболее «зеленых» районов, где представлено элитное жилье. Данная локация считается наиболее благоприятной с точки зрения экологии, учитывая общий уровень Москвы. Здесь на границе природной территории «Долина реки Раменки» строится премиальный комплекс «Река», а рядом с природным заказником «Долина реки Сетунь» располагается проект «Снегири ЭКО».

Еще одной крупной зеленой зоной является Парк Победы в районе Дорогомилово, вблизи которого строятся несколько масштабных премиальных объектов (Victory Park Residences и «Поклонная 9»). Здесь сосредоточено более половины (57%) от всех экспонируемых лотов в проектах вблизи парков. Кроме того, из-за резкого роста предложения данная локация остается наиболее востребованной у покупателей.

Также несколько популярных природных территорий находится в районе Хамовники, за пределами Садового кольца, куда входят парки «Новодевичьи Пруды» и «Усадьба Трубецких в Хамовниках». Ближайшие к этой локации новостройки – Magnum, «Садовые кварталы», Eight Yards и White Khamovniki.

В целом девелоперы в высокобюджетном сегменте повышают ликвидность собственных проектов за счет обустройства отдельных зеленых зон. Например, в ЖК «Бадаевский» девелопер реализует сложное комплексное решение — создание парка на площади 4 га. Это касается не только масштабных объектов комплексной застройки, но также и клубных домов, где возможна организация внутреннего двора и создание небольшого ландшафтного сада на стилобате. В отличие от парков, доступ к пространствам на стилобатах имеется только у жителей комплекса, что обеспечивает высокий уровень приватности, являющейся важным параметром для покупателя элитной недвижимости.

Еще одним преимуществом проекта, расположенного рядом с парковой зоной, может стать организация частного доступа к ней. Например, в проекте Capital Towers появится надземная галерея с собственным входом в парк «Красная Пресня», который в совокупности с «Красногвардейскими прудами» является крупнейшей зеленой зоной Пресненского района. Такие решения встречаются на рынке нечасто, в качестве примера можно привести ЖК Chekhov, где был предусмотрен отдельный выход в граничащий с ним сад «Эрмитаж», и ЖК Barkli Park, построенный в 2013 году, где был организован собственный выход в соседний Екатерининский парк.