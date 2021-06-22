Более половины работающих иркутян никогда не были на море

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру узнал, сколько иркутян никогда не выезжали дальше своего региона, не летали на самолете и не были на море.

По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 10-14 июня во всех регионах страны (2033 участников) – в том числе и в Иркутске - среди работающего населения, 35% никогда не выезжали дальше своего региона или федерального округа – наибольшее число таких респондентов в возрастной категории старше 45 лет (47%).

В то же время 63% опрошенных не летали на самолетах за последние годы, а 52% никогда не были на море – ни в России, ни за границей. Также 69% респондентов не имеют загранпаспорта.

Среди основных причин, по которым иркутяне годами не путешествуют, респонденты указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно. Почти 60% вынуждены работать в выходные дни, свидетельствуют данные одного из исследований компании.

В этом году иркутяне также не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне, сообщал ранее исследовательский центр Зарплаты.ру.

Напомним, среди причин отказа респонденты указывали высокую загруженность российских курортов и неподъемные цены на отдых (31%), продолжающееся закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), недостаток средств на отдых (11%), а также внезапное закрытие границ с Турцией – 4% уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране.