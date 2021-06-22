Снижение уровня грунтовых вод фиксируют в Правобережном округе Иркутска

В округе продолжаются работы по ликвидации подтоплений, сообщают в мэрии.

В районе СНТ «Маяк-1» возводится защитная насыпь и оборудуются каналы для отхода воды. В районе СНТ «Автомобилист» и «Энергетик-3» произведена откачка воды насосными станциями с пониженных участков. В СНТ «Солнышко» и «Текстильщик» прочищен 1 км водоотводных каналов.

Небольшое повышение уровня грунтовых вод после дождя отмечено в Ленинском районе. На данной территории круглосуточно ведется откачка воды с пониженных участков местности с помощью пожарных насосных станций, выделенных ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутске продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация» на территории поселка им. М. Горького и прилегающих к нему садоводств Ленинского округа, а также садоводств в районе Плишкинского тракта Правобережного округа.

По данным на утро 22 июня на территории города подтоплено 623 земельных участка. В каждом округе созданы комиссии по оценке принесенного ущерба, производится фото- и видеофиксация, специалисты составляют акты о подтоплении.