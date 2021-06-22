Как и ожидалось, российская футбольная команда выступила исходя из своей фундаментальной стоимости, то есть полностью провалилась, заняв последнее место в группе.

Многие критики сборной сейчас ставят в пример советскую команду середины 80-х годов. Действительно, та сборная была не хуже нынешней Бельгии, и ее еще многие помнят. Однако ее основу составляли выходцы из киевского «Динамо», которое тогда, в 1986 году, выиграло Кубок обладателей кубков, и других украинских клубов.

Главный вопрос не в том, что россияне не умеют играть в футбол, вопрос в том, что постоянно проигрывающие футболисты и их тренеры зарабатывают хорошие деньги, и они этих денег, однозначно, не стоят. Так, зарплата тренера сборной России Станислава Черчесова составляет 2,5 млн евро. Это намного больше зарплат тренеров сборных в нашей группе. Играть в футбол россияне вряд ли станут лучше, так что нужно сокращать бюджеты.

Ну и, конечно, дело в информационном поле. Футбол должен быть на 10 месте после хоккея, шахмат и других видов спорта, где мы сильны. Сообщение о провале российской сборной на Евро 2020 – это две или три сухих строчки в спортивных новостях, не более. Давайте раскручивать, например, танковый биатлон, в этом виде спорта наши танкисты дадут странам НАТО 100 очков в период.

Есть такая шутка: «кто не сможет завоевать золото, тот поедет его добывать». Это шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки. Я бы навсегда запретил нынешнему тренеру российской сборной работать в национальной команде. Изначально, то есть до начала Евро 2020, мы ставили на сборную Италию. Пока ставка себя оправдывает. Итальянцев стали называть одними из главных претендентов за победу в турнире.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»