Последствия разлива воды устраняют на улице Трактовой в Иркутске

Глава города подверг жесткой критике работу подрядной организации, сообщают в мэрии.

Компания вышла на объект, не согласовав организацию работ с комитетом городского обустройства администрации города. Подрядчики уже сняли слой старого асфальта на большой площади. Хотя предварительно должны были провести укладку бордюрного камня и земляные работы.

– У вас было достаточно времени для детальной проработки организации работ так, чтобы на участке не было транспортного коллапса. Сейчас дорога оказалась полностью затопленной. Необходимо вывести в оперативном режиме технику и устранить последствия подтопления. Во время ремонтных работ жители не должны испытывать никаких неудобств! – подчеркнул Руслан Болотов.

Кроме того, как выяснили специалисты администрации в ходе выездного совещания, в Ленинском округе из-за повышения уровня грунтовых вод частично подтоплены производственные базы. Которые, в свою очередь, производят слив воды на проезжую часть улицы Трактовой. Это значительно усугубило ситуацию.

Сейчас на месте откачку воды производят МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал».

Как доложил председатель комитета городского обустройства Роман Орноев, подрядчики скорректируют проект дорожного ремонта. Прорабатывается вопрос об организации движения на время ремонта улицы.

Напомним, ремонт Трактовой начался в Иркутске в ночь на 13 июня. На сегодня на объекте проводится фрезеровка старого асфальта, частичная укладка бордюрного камня, земляные работы. Большая часть работ проводится в ночное время, чтобы создавать минимум затруднений для движения автомобилистов.