Росбанк удостоен двух наград в ежегодной глобальной программе Visa Global Service Quality Awards

По итогам 2020 года Росбанк стал обладателем наград Visa Global Service Quality Awards в двух категориях: «Самый низкий уровень мошенничества по картам банка – эмиссия» (Low Gross Fraud) и «Развитие новых каналов платежей – бесконтактные платежи – эмиссия» (Emerging Payment Adoption – Contactless, Issuer).

Первая, глобальная категория, признает эмитентов, которые эффективно используют инструменты и стратегии для поддержания низкого уровня мошенничества. Во второй категории отмечены компании, которые активно развивают бесконтактные платежи, демонстрируют высокий уровень одобрения авторизации, контролируя риски.

«Столь высокая оценка работы команды Росбанка со стороны нашего международного партнера – это честь и гордость для нас. Обеспечение надежного уровня защиты ежедневных транзакций наших клиентов – держателей карт Visa, - а также развитие сервиса бесконтактных платежей являются одними из основных приоритетов для банка в построении системы удобного и надежного ежедневного банкинга», - отметил член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

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Премия Visa Global Service Quality Awards — это ежегодная программа оценки эффективности работы клиентов, отмечающая эквайеров, эмитентов и процессинговые центры эмитентов Visa с самыми высокими показателями и результатами, которые отвечают требованиям для участия в программе в таких основных направлениях, как уменьшение количества случаев мошенничества, авторизация и распространение инновационных платежных решений, таких как оплата в одно касание и Visa Direct.

В программе оценки эффективности работы клиентов основное внимание уделяется таким показателям, которые ориентированы на то, чтобы дать клиентам возможность реализовать на практике идеи и ценные знания и добиться значительного роста. По одним только количественным, измеримым критериям такой чести удостаивается менее 1 % клиентов VisaNet.