QR-коды для посещения общепита ввели в Москве

Новые правила вступят в силу 28 июня, а получить QR-код можно будет с 25 июня, сообщил мэр в своем блоге.

Получить специальный QR-код, который нужен для подтверждения пройденной вакцинации от COVID-19, перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста, жители столицы смогут удобным для себя способом. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, QR-код уже есть на портале госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус» у тех граждан, которые находятся в реестре вакцинированных в Российской Федерации.

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в ЕМИАС. Эдуард Лысенко уточнил, что результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу.