«Иркутская энергосбытовая компания» теперь в Telegram

Теперь узнавать о новостях компании жители Иркутской области могут в мессенджере Telegram, сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

Канал о работе Иркутской энергосбытовой компании станет еще одним инструментом дистанционного взаимодействия с клиентами, многие из которых уже оценили аккаунты компании в четырёх популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki. Для удобства жителей региона развивать это направление начали еще в 2016 году.

За это время было опубликовано несколько тысяч постов с важной информацией: изменения в жилищном законодательстве, способы и нюансы оплаты за коммунальные услуги, особенности заключения договоров и многое другое. Кроме того, в социальных сетях клиенты всегда могут получить консультацию по общим вопросам.

– В современном мире люди в зависимости от потребностей пользуются мессенджерами в мобильных устройствах. И все чаще общение происходит не только в личных, но и в рабочих целях, так как это один из способов оперативно обмениваться информацией, узнавать новости. Поэтому для удобства наших клиентов, мы стараемся максимально расширить каналы коммуникации, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт».

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