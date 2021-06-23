Годовой рекорд по выдаче ипотеки прогнозируют эксперты

Пересмотр господдержки не помешает банкам в этом году одобрить ипотеку почти на 5 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на НКР.

В этом году российские банки могут установить новый исторический максимум по выдаче ипотеки, обновив рекорд пандемийного 2020 года, говорится в аналитическом комментарии агентства «Национальные кредитные рейтинги», поступившем в РБК. По оценкам экспертов, в 2021 году объем одобренных кредитов на жилье может достичь 4,6-4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее.

Рекорд по выдачам может быть обновлен уже по итогам октября-ноября текущего года, допускает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. По его словам, число новых ипотечных кредитов будет на прошлогоднем уровне 1,7 млн договоров.

По данным ЦБ, в январе-апреле российские банки уже выдали 1,7 трлн руб. ипотечных ссуд. Это на две трети превышает результат за четыре первых месяца 2020 года и вдвое – выдачи в начале 2019-го. По оценкам НКР, в мае кредиторы одобрили ипотеку еще на 450 млрд руб., а в июне, перед сворачиванием старой льготной программы, выдачи дойдут до рекордных 600 млрд руб. в месяц. Таким образом, в первом полугодии объем новых ипотечных кредитов составит 2,7 трлн руб., а результат второй половины года будет не хуже уровней 2020 года, или 1,8-2 трлн руб., считают в НКР.

Хотя темпы кредитования в этом сегменте замедлятся на 25-35% во втором полугодии, есть много факторов поддержки, следует из обзора НКР. Аналитики, в частности, не считают, что обновленная программа льготной ипотеки существенно охладит рынок.