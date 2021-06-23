Тушение самого большого в Иркутской области лесного пожара продолжается

По состоянию на 23 июня в Иркутской области действуют 12 пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В тушении природных пожаров по всему региону задействованы 384 человека и 27 единиц техники авиалесоохраны, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС России, который привлечён к тушению крупнейшего в Иркутской области лесного пожара в Катангском районе. З

а прошедшие сутки экипажем вертолета Ми-8 МЧС России туда была доставлена одна тонна груза, произведена передислокация 57 сотрудников авиационной охраны лесов, а также произведено 4 слива 12 тонн воды.

По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзева ранее сообщал, что возгорание планируется локализовать к понедельнику. «С 13 числа по юго-восточной кромке начинает работать ИЛ-76. Локализовать пожар планируем 14 июня. Пожар крупный, непростой, но мы сделаем все, чтобы ликвидировать его в максимально сжатые сроки», – отмечал глава региона.