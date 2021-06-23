Недельные расходы россиян опустились до уровня февраля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошлой неделе они показали рост на 0,8% (40 рублей).

С 14 по 20 июня 2021 года Недельные расходы россиян сократились до уровня 4800 рублей, что на 1,9% (93 рубля) меньше показателя предыдущей недели, и на 6,2% (282 рубля) больше размера недельных расходов 23-й недели 2020 года.

Небольшое снижение расходов по сравнению с прошлой неделей объясняется волатильностью. В то время как темп роста против прошлого года продолжает постепенно сокращаться.