En+ Group проводит прививочную кампанию против коронавирусной инфекции

Компания открывает внебольничные пункты вакцинации на своих энергетических предприятиях, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Сотрудники могут пройти вакцинацию на добровольной основе в прививочных кабинетах, открытых на территории предприятий с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения РФ.

Ампулы с вакциной доставляются ведущими региональными медицинскими учреждениями по ранее достигнутым договоренностям с En+ Group. Сотрудников прививают вакцинами российского производства «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» в зависимости от их наличия в медучреждениях.

Согласно проведенному ранее опросу, желание пройти вакцинацию выразили более 9 тысяч сотрудников всех энергетических предприятий Компании. На сегодняшний день успешно привиты более 7 тысяч человек, а переболело коронавирусом около 4800.

Помимо прививочной кампании ранее En+ Group запустила программу оказания консультационных услуг по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, а также Горячую линию по оказанию помощи. Сервисы доступны в круглосуточном режиме как для сотрудников Группы, так и для членов их семей.

– Компания понимает сложность текущей эпидемиологической ситуации и предпринимает все необходимые меры для обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов. На предприятиях проводится дополнительная дезинфекция, а медицинские и фельдшерские кабинеты работают в режиме особой готовности. С самого начала пандемии мы стремимся использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group.

С марта 2020 года компанией En+ Group закупались средства индивидуальной защиты и медикаменты для собственных предприятий и для медицинских учреждений в регионах присутствия. Для медучреждений компания также регулярно закупает медицинскую технику, аппараты ИВЛ и машины скорой помощи. Общие инвестиции En+ на медицинскую помощь в 2020 году составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах присутствия.