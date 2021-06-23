Роспотребнадзор назвал еще семь опасных для купания мест в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области на официальном сайте опубликовало обновленный список опасных для купания мест в регионе. Там появились следующие новые пункты:

- г. Иркутск, р. Ангара, залив о. Юность;

- Иркутский район, с. Смоленщина, озеро;

- Иркутский район, п. Ново-Грудинино, Иркутское водохранилище;

- Мамско-Чуйский район, п. Мама, р. Мама;

- г. Тайшет, западная граница, р. Тайшетка.

В этих местах купаться опасно для здоровья. Выявлены превышения допустимых норм по микробиологическим показателям. На этих же территориях вода не соответствует качеству:

- Бодайбинский район, р. Витим, «Наташкина поляна»;

- Бодайбинский район, Мамаканское водохранилище.

Напомним, ранее ведомство проверило другие водоемы региона, в частности, в Иркутске, Ольхонском и Усольском районах, которые также были признали опасными. Позже список пополнился территориями в Ангарске, Зиме и Зиминском районе.