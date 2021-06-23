Уровень воды в реке Ушаковка в Иркутске снижается

Грунтовые воды – на прежнем уровне, сообщают в мэрии.

В округе продолжаются работы по ликвидации подтоплений. В районе СНТ «Маяк-1» возводят защитную насыпь и оборудуют каналы для отхода воды. Произведена откачка воды насосными станциями с пониженных участков. В Ленинском районе изменения уровня грунтовых вод не зафиксировано. На данной территории круглосуточно ведется откачка воды с пониженных участков местности с помощью пожарных насосных станций, выделенных ГУ МЧС России по Иркутской области. На улице Трактовой произведена откачка воды илососами.

В Иркутске продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация» на территории поселка им. М. Горького и прилегающих к нему садоводств Ленинского округа, а также садоводств в районе Плишкинского тракта Правобережного округа.

Напомним, что на утро 23 июня в городе подтоплено 622 земельных участка. В каждом округе созданы комиссии по оценке принесенного ущерба, производится фото- и видеофиксация, специалисты составляют акты о подтоплении.