В Менделеевской экологической экспедиции примут участие две команды из Иркутской области

Она состоится в Байкальске с 5 по 14 августа, сообщают в администрации области.

Её участники приедут из многих регионов страны. Это школьники и студенты, которые являются авторами лучших проектов в сфере решения проблем загрязнения атмосферы и почвы, ликвидации накопленного экологического вреда, альтернативной энергетики.

Приангарье представят школьники и педагоги «Менделеевских классов» из лицея №1 Иркутска, а также студенты и преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета, который входит в Консорциум «Передовые ЭкоТехнологии».

Менделеевская экологическая экспедиция направлена на популяризацию экологического мышления у студентов и школьников, профориентацию школьников, проявляющих интерес к изучению химии и экологии, формирование опыта научно-исследовательской деятельности.

Участники экспедиции познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии, проведут самостоятельные лабораторные работы на базе научно-исследовательских судов, познакомятся с экосистемой Байкала и научными работами, которые сейчас проводятся в акватории озера. В программе – тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие, а также развлекательные и образовательные программы.