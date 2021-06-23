Названы самые эффективные способы мотивации сотрудников

Сервис Работа.ру и СберНПФ провели исследование и выяснили, какие способы мотивации сотрудников работодатели считают самыми эффективными, и как изменились соцпакеты российских компаний в этом году. В опросе приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов страны.

Большинство опрошенных работодателей (68%) считают самым эффективным способом мотивации регулярные выплаты премий сотрудникам. Еще 42% представителей компаний уверены, что мотивировать персонал лучше всего помогает регулярное повышение зарплаты. 31% работодателей рассказали, что им в мотивации помогает расширение соцпакета для сотрудников, а 18% делают ставки на тимбилдинги.

В варианте «Другое» 11% работодателей России чаще всего отмечали благоприятную атмосферу в коллективе, комфортное рабочее место и расположение офисов, а также развитие внутрикорпоративных активностей.

Соцпакеты сотрудникам на сегодняшний день предоставляют 64% опрошенных работодателей. При этом 89% компаний, в которых есть соцпакеты, указали, что не меняли список доступных услуг для сотрудников в этом году. 8% предприятий расширили соцпакет, а 3% – сократили.

Почти половина опрошенных представителей бизнеса (47%) указали, что включают в соцпакет медицинские страховки. Еще 44% работодателей оплачивают обучение для сотрудников, а почти четверть компаний (23%) включает в соцпакет оплату питания. 14% респондентов отметили, что берут на себя расходы на занятия спортом для сотрудников. Также 6% работодателей включают в соцпакет корпоративную пенсионную программу (КПП), а 4% – корпоративную ипотечную программу.

В варианте «Другое» 24% работодателей России чаще всего отмечали, что включают в соцпакет корпоративный транспорт и предоставление жилья для работников.

– Медицинские страховки и оплата обучения сотрудников все еще являются самыми распространенными опциями в соцпакетах российских компаний. Но сейчас этого уже недостаточно для удержания ценных специалистов. Работодатели ищут новые инструменты для мотивации. Среди наиболее интересных – корпоративные пенсионные программы (КПП). Доля компаний, которые их открывают, за год выросла вдвое. КПП - не только эффективный инструмент кадровой политики, но и хорошее подспорье для создания имиджа социально-ответственной компании, – Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка .