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Проезд ограничат по улице Петрова в Иркутске

Движение частично заблокируют в районе дома № 42 по улице Петрова с 13:00 23 июня до 17:00 27 июня на участке от улицы Шевцова до улицы Николаева, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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