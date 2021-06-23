Опубликован антирейтинг территорий Иркутской области, где выявлен наибольший финансовый ущерб от энерговоровства

По итогам первого квартала 2021 года лидирующие позиции в нем занимают город Иркутск и Иркутский район. Всего на территории Иркутской области выявлено 140 случаев бездоговорного потребления электроэнергии, суммарно ущерб от незаконного подключения потребителей к электросетям превысил 7,5 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании»

​«Иркутская электросетевая компания» регулярно проводит рейды для выявления безучетного потребления электроэнергии. Информация о недобросовестных потребителях направляется в адрес руководителей муниципальных образований для координации усилий по борьбе с незаконными действиями. Специалисты «Иркутской электросетевой компании» призывают жителей области не оставлять без внимания случаи самовольного присоединения к электрическим сетям. Несанкционированные подключения чрезвычайно опасны, могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам.​

Если вам стало известно о случаях незаконного потребления электроэнергии, вы можете анонимно сообщить об этом по телефону доверия «Иркутской электросетевой компании»​ 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения). Также информацию о хищениях можно направлять в аккаунты Свет38. Все обращения будут обязательно проверены сотрудниками сетевой компании. Компания выплачивает вознаграждение за информирование о неучтенном потреблении электроэнергии в размере от 500 до 3000 рублей.

​По итогам первого квартала 2021 года места в антирейтинге распределились следующим образом:

Город Иркутск – 3292150 руб.;

Иркутский район – 2354637 руб.;

Боханский район – 294365 руб.;

Куйтунский район – 270731 руб.;

Тулунский район – 202813 руб.;

Аларский район – 200367 руб.;

Усольский район – 152749 руб.;

Баяндаевский район – 132764 руб.;

Заларинский район – 116601 руб.;

Черемховский район – 103608 руб.

В соответствии с действующим законодательством кроме оплаты потребленной без договора электроэнергии, виновные также обязаны заплатить административный штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей. На должностных лиц налагается штраф от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В случае повторного выявления бездоговорного потребления штраф для граждан составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц - от восьмидесяти до двухсот тысяч, для юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей. Нарушитель также может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В Иркутской области уже былши случаи привлечения к уголовной ответственности за бездоговорное потребление электроэнергии.