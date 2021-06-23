Кого ищут работодатели этим летом

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру изучил, какие экзотические вакансии размещают работодатели летом 2021 года. Среди вакансий посадчик аттракциона, укладчик парашютов и пятновыводчица.

Почти во всех регионах страны наступило долгожданное тепло, и спрос на сотрудников парков, пляжей и аттракционов вырос в разы – на эти сезонные вакансии нередко берут школьников или студентов. Так, новосибирский парк отдыха ищет опрятного посадчика аттракциона, который «будет производить включение и отключение, а также осуществлять контроль посадочных билетов с обязательным гашением». За эту работу сотрудник получит 100 рублей в час.

Спрос на рабочий персонал растет с начала года, а активность кандидатов остается низкой. Федеральная сеть химчисток ищет аккуратную и энергичную пятновыводчицу с опытом работы на любом производстве. За чистку одежды и предметов интерьера специалист сможет заработать до 37 тыс. руб.

Здоровые мужчины без образования и опыта могут выбрать службу в вооруженных силах РФ. Томский пункт отбора на службу по контракту разместил более 90 разнообразных вакансий, среди которых минер, торпедист, вожатый служебных собак, укладчик парашютов и даже музыкант. Требования к кандидатам невелики – годные к военной службе соискатели с образованием не менее 9 классов смогут выбрать регион службы и зарабатывать 30-55 тыс. руб., а также рассчитывать на военную пенсию, военную ипотеку и вещевое обеспечение.