За этим – будущее! К Грантовому конкурсу экологических проектов En+ Group подключились ученые

23 июня состоялось торжественное награждение победителей Грантового конкурса экологических проектов En+ Group 2021. Сертификаты победителей получили 12 проектов из Иркутска, Ангарска, Байкальска и Усть-Илимска. Иркутские ученые на средства грантов планируют определить источник появления в воде кишечной палочки, изучить эндемичные грибы Байкала, способные очищать воду.

Акцент на научных проектах

Грантовый конкурс En+ Group проводит второй раз. По сравнению с предыдущим годом почти вдвое выросло количество заявок, расширилась и география конкурса.

– В 2021 году на конкурс экологических проектов компании En+ Group поступило 150 заявок. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году, – рассказала Мария Стародубова, руководитель грантового конкурса. – Число заявок выросло вместе с расширением географии конкурса: если раньше в нем участвовали Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск и Дивногорск, то в этот раз добавились Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Увеличился и размер грантового фонда. В 2021 году он составит 10 000 000 рублей, а максимальная сумма запрашиваемого гранта выросла с 300 до 500 тысяч рублей.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

В 2021 году компания решила сделать акцент на науке. Она пригласила к участию институты, Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). В результате номинантами стали шесть научных проектов: по два из Иркутска и Красноярска, и два – из Миасса и Нижнего Новгорода.

Иркутские ученые планируют с помощью исследований определить источник появления в воде кишечной палочки и изучить эндемичные грибы Байкала, способные очищать воду. Если результаты прикладных исследований подтвердят гипотезы ученых, то на этой основе можно будет разработать продукт, которым в дальнейшем смогут пользоваться турбазы для очистки сточных вод. За этим – будущее!

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Растет эко-осознанность граждан

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», которую общественный деятель Олег Дерипаска, основатель компании, инициировал еще в 2011 году. Программа направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий.

Эко-культура и эко-осознанность людей растут, – отмечают организаторы. – У нас есть волонтерский проект «360», в рамках которого мы убираем мусор на Байкале. И если десять лет назад многие относились к нашей деятельности скептически, то сегодня мы видим, что крупных свалок на берегу озера практически не осталось. А мусор мы не просто перемещаем на санкционированную свалку, как раньше – мы приступили к сортировке и частичной переработке.

Процесс формирования эко-культуры небыстрый, но результаты внушают оптимизм.

Эко-осознанность растет благодаря многим вещам: реализации подобных проектов, освещению их, вовлечению в эти проекты новых и новых людей. И грантовый конкурс играет в этом большую роль. У нас есть участники, которые принимают участие в конкурсе второй раз. Так, АНО «СоДействие» из Усть-Илимска на средства гранта в прошлом году очистила берег ручья, а в этом – планирует благоустроить пляж.

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group

Фото: А. Федоров

Проекты-победители – 2021

Всего в 2021 году финансовую поддержку получат 22 проекта. 12 из них будут реализованы на территории Иркутской области:

«Беспилотный экологический мониторинг водных объектов» . Московский государственный технический университет гражданской авиации (Иркутск)

. Московский государственный технический университет гражданской авиации (Иркутск) «Отслеживание источников загрязнения прибрежной зоны озера Байкал» . Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск)

. Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск) «Исследование способности микобиоты Байкала к деструкции загрязнений» . Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск)

. Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск) «Живи, ручей» . Дом культуры «Юбилейный» (Байкальск)

. Дом культуры «Юбилейный» (Байкальск) «Дом для птиц своими руками» . Иркутский государственный университет (Иркутск, реализация на Байкале)

. Иркутский государственный университет (Иркутск, реализация на Байкале) «Экологическая тропа «Природа Байкальского региона» . Иркутский государственный университет (Иркутск, реализация на Байкале)

. Иркутский государственный университет (Иркутск, реализация на Байкале) «Вело-экотропа «Бабхинские пейзажи» . ИРЭОО детей «Экологический патруль Байкала» (Байкальск)

. ИРЭОО детей «Экологический патруль Байкала» (Байкальск) «ХИТ сезона» . Благотворительный фонд «ОБЕРЕГ» (Иркутск)

. Благотворительный фонд «ОБЕРЕГ» (Иркутск) «Перевоплощение» . ООО «Клевер» (Ангарск)

. ООО «Клевер» (Ангарск) «Через прекрасное к чистым ключам» . Благотворительный фонд «Близко к сердцу» (Ангарск)

. Благотворительный фонд «Близко к сердцу» (Ангарск) «Чистый берег – здоровый отдых» . АНО «Содействие» (Усть-Илимск)

. АНО «Содействие» (Усть-Илимск) «Приморская тропинка». Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий (Усть-Илимск)