За этим – будущее! К Грантовому конкурсу экологических проектов En+ Group подключились ученые

23 июня состоялось торжественное награждение победителей Грантового конкурса экологических проектов En+ Group 2021. Сертификаты победителей получили 12 проектов из Иркутска, Ангарска, Байкальска и Усть-Илимска. Иркутские ученые на средства грантов планируют определить источник появления в воде кишечной палочки, изучить эндемичные грибы Байкала, способные очищать воду.
Акцент на научных проектах
Грантовый конкурс En+ Group проводит второй раз. По сравнению с предыдущим годом почти вдвое выросло количество заявок, расширилась и география конкурса.
– В 2021 году на конкурс экологических проектов компании En+ Group поступило 150 заявок. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году, – рассказала Мария Стародубова, руководитель грантового конкурса. – Число заявок выросло вместе с расширением географии конкурса: если раньше в нем участвовали Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск и Дивногорск, то в этот раз добавились Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Увеличился и размер грантового фонда. В 2021 году он составит 10 000 000 рублей, а максимальная сумма запрашиваемого гранта выросла с 300 до 500 тысяч рублей.
В 2021 году компания решила сделать акцент на науке. Она пригласила к участию институты, Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). В результате номинантами стали шесть научных проектов: по два из Иркутска и Красноярска, и два – из Миасса и Нижнего Новгорода.
Иркутские ученые планируют с помощью исследований определить источник появления в воде кишечной палочки и изучить эндемичные грибы Байкала, способные очищать воду. Если результаты прикладных исследований подтвердят гипотезы ученых, то на этой основе можно будет разработать продукт, которым в дальнейшем смогут пользоваться турбазы для очистки сточных вод. За этим – будущее!
Растет эко-осознанность граждан
Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», которую общественный деятель Олег Дерипаска, основатель компании, инициировал еще в 2011 году. Программа направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий.
Эко-культура и эко-осознанность людей растут, – отмечают организаторы. – У нас есть волонтерский проект «360», в рамках которого мы убираем мусор на Байкале. И если десять лет назад многие относились к нашей деятельности скептически, то сегодня мы видим, что крупных свалок на берегу озера практически не осталось. А мусор мы не просто перемещаем на санкционированную свалку, как раньше – мы приступили к сортировке и частичной переработке.
Процесс формирования эко-культуры небыстрый, но результаты внушают оптимизм.
Эко-осознанность растет благодаря многим вещам: реализации подобных проектов, освещению их, вовлечению в эти проекты новых и новых людей. И грантовый конкурс играет в этом большую роль. У нас есть участники, которые принимают участие в конкурсе второй раз. Так, АНО «СоДействие» из Усть-Илимска на средства гранта в прошлом году очистила берег ручья, а в этом – планирует благоустроить пляж.
Проекты-победители – 2021
Всего в 2021 году финансовую поддержку получат 22 проекта. 12 из них будут реализованы на территории Иркутской области:
- «Беспилотный экологический мониторинг водных объектов». Московский государственный технический университет гражданской авиации (Иркутск)
- «Отслеживание источников загрязнения прибрежной зоны озера Байкал». Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск)
- «Исследование способности микобиоты Байкала к деструкции загрязнений». Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск)
- «Живи, ручей». Дом культуры «Юбилейный» (Байкальск)
- «Дом для птиц своими руками». Иркутский государственный университет (Иркутск, реализация на Байкале)
- «Экологическая тропа «Природа Байкальского региона». Иркутский государственный университет (Иркутск, реализация на Байкале)
- «Вело-экотропа «Бабхинские пейзажи». ИРЭОО детей «Экологический патруль Байкала» (Байкальск)
- «ХИТ сезона». Благотворительный фонд «ОБЕРЕГ» (Иркутск)
- «Перевоплощение». ООО «Клевер» (Ангарск)
- «Через прекрасное к чистым ключам». Благотворительный фонд «Близко к сердцу» (Ангарск)
- «Чистый берег – здоровый отдых». АНО «Содействие» (Усть-Илимск)
- «Приморская тропинка». Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий (Усть-Илимск)
Цель конкурса – внедрение и дальнейшее развитие новых механизмов поддержки инициатив местного сообщества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Подробности об условиях участия в грантовом конкурсе, обучающие вебинары для грантополучателей, а также информация об уже реализованных проектах размещена на сайте.