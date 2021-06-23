Компания En+ Group вручила сертификаты победителям конкурса экологических проектов

23 июня 2021 года, Иркутск, - Сегодня состоялось торжественное награждение победителей грантового конкурса экологических проектов En+ Group 2021. Сертификаты победителей в том числе получили проекты Иркутска, Ангарска и Байкальска.

Фото из архива компании

В этом году компания окажет финансовую поддержку 22 лучшим проектам в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Из них 12 будет реализовано на территории Иркутской области.

Три проекта - в номинации «Наука и практика». Это проект по мониторингу водных объектов беспилотными летательными аппаратами и два исследования ЛИН СО РАН, направленных на изучение загрязнения озера Байкал и способов его очистки.

Два проекта - в номинации «Объединяя ресурсы»: ангарский проект по вторичному использованию стекла и керамики и проект известного иркутского благотворительного фонда «Оберег» по сбору и утилизации батареек в туристических зонах.

В номинацию «Местная инициатива» вошли семь инициатив из Байкальска, Усть-Илимска, Ангарска и Иркутска.

Руководитель грантового конкурса En+ Group Мария Стародубова:

- Среди победителей конкурса три грантополучателя прошлого года, которые продолжают заниматься экоповесткой родных городов. И это лучший результат конкурса – развитие экологических инициатив на местах, имеющих долгосрочный эффект. В результате реализации проектов в номинации «Местная инициатива» города Иркутской области получат новые экопространства, очищенные благоустроенные водоемы и экотпропы.

Фото из архива компании

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски, задавшего направление экологических, научных и просветительских проектов.

В 2021 году фонд грантового конкурса составил 10 000 000 рублей, а сумма запрашиваемого гранта от 300 000 до 500 000 рублей. Всего на конкурс было подано 150 заявок из городов Иркутск, Байкальск, Ангарск, Байкальск, Усть-Илимск, Дивногорск, Нижний Новгород и Миасс.