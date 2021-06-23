Локдаун введут в Бурятии с 27 июня

По предположениям правительства республики, он продлится до 11 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

фото - Андрей Ринчино, CCA

Правительство ограничит въезд на места отдыха, в том числе озеро Байкал и озеро Щучье. Также детям до 14 лет запретят выход на улицу без взрослых.

На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий. Исключение составляют аптеки, продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, ЖКХ, общественный транспорт и СМИ.

«Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», – сообщили в оперштабе.