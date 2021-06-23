Безработица в Иркутской области за год снизилась почти на 50%

Иркутскстат на официальном сайте опубликовал данные, согласно которым безработица с мая 2020 года по май 2021-го в Приангарье сократилась почти на 50%.

К концу мая 2020 года в госучреждениях службы занятости населения Иркутской области состояло на учете 40 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 32,8 тыс. человек имели статус безработного.

В мае 2021 года в службах занятости населения региона было зарегистрировано 21,9 тысячи нетрудоустроенных человек, из них 15,6 тыс. человек имели статус безработного.