На проект очистных сооружений вокруг Байкала потратят 109 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что планируется в 2022 году направить из областного бюджета 109 млн рублей на проект очистных сооружений вокруг Байкала.

«Мы должны включиться в проектирование КОС населенных пунктов, расположенных в центральной экологической зоне. На сегодняшний день мы определили их из 11 в пяти муниципалитетах. По ним уже идут проектные работы. Нам нужно сформировать свою позицию по четырем оставшимся. Это нужно сделать до ноября 2022 года, чтобы с 2023 года включиться в строительство. Это одно из условий по решению задачи сохранения озера Байкал», – сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По информации властей, на Байкальской природной территории в эксплуатации находятся 18 канализационных очистных сооружений. Все они не соответствуют установленным нормативам качества очистки сточных вод. Чтобы снизить долю неочищенных сточных вод, сбрасываемых в акваторию озера Байкал в течение 2022 – 2024 годов всего необходимо реконструировать или построить 15 сооружений.