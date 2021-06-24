Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую

Альфа-Банк запустил новый онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения «Доходы». С его помощью можно бесплатно подать декларацию в налоговую.

Для этого не нужно приезжать ни в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС), ни в банк. Достаточно подключить сервис Альфа-Банка «Бухгалтерия» и за пару минут получить квалифицированную электронную подпись. Клиенту остается только проверить и сформировать декларацию.

«Мы снимаем с предпринимателей всю головную боль, связанную с подготовкой декларации и общением с ФНС. Причем, в отличие от конкурентов, Альфа-Банк предоставляет сервис бесплатно», — отметила руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Сервис «Бухгалтерия» помогает с расчётом налогов и взносов, формирует платежи и напоминает, когда их нужно оплатить. Также Альфа-Банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк и дарит своим клиентам 300 000 бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.