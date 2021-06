Альфа-Банк проведет стрим-конференцию для UX/UI-исследователей и продуктовых дизайнеров с Alfa Battle Camp

24 июня в Альфа-Банк проведет большую открытую стрим-конференцию для UX/UI-исследователей и продуктовых дизайнеров: «All we need is love: как мы делаем цифровые продукты».

Конференция стартует в 11.00 по московскому времени и доступна для всех желающих по ссылке alfabattle.ru/camp. Участников ждут жаркие дебаты и профессиональные инсайты. Ключевым событием конференции станет панельная дискуссия на тему UX и продуктового дизайна от экспертов Альфы и лидеров индустрии.

В числе спикеров и участников: член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков, сооснователь, программный директор Skillbox Сергей Попков, дизайн-директор CreativePeople Александр Ковальский, инженерный психолог, основатель компании USABILITYLAB Дмитрий Сатин, дизайн-директор nda.design Екатерина Лемма, автор телеграм-канала «Дизайн-снайпер», тренер по креативности Дмитрий Карпов и генеральный директор Sense Machine Алексей Овчаров.

Конференция пройдет в Сочи на площадке Alfa Battle Camp — международного кэмпа для UX-исследователей и продуктовых дизайнеров, предложивших наиболее яркие и креативные идеи для продуктов банка.