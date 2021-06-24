Альфа-Банк получил награду за минимальный уровень карточного фрода

Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода). В этой номинации нет разделения по позициям — в ней побеждают 6 банков с наименьшим в мире уровнем мошеннических операций по картам.

«В противостоянии карточным мошенничествам всегда приходится балансировать между защищенностью и удобством клиента. Никому не нужна защита, из-за которой невозможно ничего оплатить. И мы горды тем, что в условиях постоянного роста атак на наших клиентов нам удалось добиться очень низкого уровня фрода, не испортив клиентский опыт. Награда от Visa подтверждает — карточные сервисы Альфа-Банка не только удобны, но и безопасны», — отметил руководитель департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталий Задорожный.

Кроме того, Альфа-Банк взял глобальную награду за «Высочайший уровень одобрения авторизаций по дебетовым коммерческим картам», а также победил в трех номинациях по региону CEMEA среди российских банков — «Лучшая доступность процессинга», «Высочайший уровень одобрения по операциям без физического присутствия карты» по картам банка внутри страны и «Развитие новых способов платежей. Токенизация» за наибольшую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay).

Visa присуждает награду Global Service Quality Awards ежегодно с 1992 года, награждая банки и процессинговые компании за качественное обслуживание клиентов.