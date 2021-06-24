Отдыхайте в России и получайте cash-back по картам «Мир» Банка «Приморье»!

«Мир» открывает Россию: путешествия по российским регионам стали выгодными! Оплачивайте поездки по нашей стране картой «Мир» Банка «Приморье» и получите cash-back в размере 20% от стоимости покупки в рамках Государственной программы по стимулированию внутреннего туризма.

Популярные курорты южных регионов, горный туризм Урала и Алтая, величественный Байкал, неизведанные маршруты Камчатки или Русского Севера и другие удивительные места — на сайте мирпутешествий.рф можно выбрать любые маршруты и направления и получать выгоду от поездок.

Для участия в акции необходимо:

зарегистрировать карту «Мир» Банка «Приморье» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» на сайте privetmir.ru/russiatravel;

выбрать путешествие по внутренним направлениям от 2 ночей и более от туроператоров и отелей на сайте мирпутешествий.рф;

оплатить поездку зарегистрированной в Программе лояльности платёжной системы «Мир» картой «Мир» Банка «Приморье» на странице акции выбранного туроператора или отеля.

При оплате поездки с 16 июня 2021 года (с 00:00 по московскому времени) по 31 июля 2021 года (до 23:59 по московскому времени) отправиться в путешествие и получить cash-back можно:

с 1 октября по 24 декабря 2021 года при размещении в стационарных туристических объектах (отели, санатории),

с 1 сентября по 24 декабря 2021 (для поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда)).

Cash-back составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Ограничений по стоимости путешествия нет. Количество поездок в рамках программы не ограничено. Cash-back не начисляется при оплате кобейджинговыми картами.

Подробную информацию об акции можно посмотреть на сайте Ростуризма, с правилами акции можно ознакомиться по ссылке.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.

Справочно:

Акция действует с 16.06.2021 г. по 31.07.2021 г. Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере cash-back*, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте https://privetmir.ru.



*Cash-back (англ. — возврат наличных денег) — вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».