ВТБ будет начислять 6% годовых по счету при переводе пенсии на карту банка

ВТБ ежемесячно будет начислять 6% годовых на остаток по текущему счету клиентам старшего поколения, которые начали получать пенсию на карту «Мир» ВТБ с 1 июня и позже. Им также доступен повышенный кешбэк в размере до 10% за покупки в аптеках и оплату картой услуг ЖКХ.

Доходность в размере 6% годовых по текущему счету доступна для граждан, которые начали получать пенсию на карту ВТБ или перевели ее из другого банка и получили первое пенсионное зачисление начиная с 1 июня 2021 года. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету на сумму не более 100 тыс. рублей.

Кроме повышенной доходности по текущему счету, клиентам, которые начали получать пенсионные выплаты на карту ВТБ с 1 июня и позже, будет зачисляться кешбэк при карточных транзакциях в самых востребованных категориях — за оплату услуг ЖКХ и за покупки в аптеках — в размере до 10% от суммы платежа. Для этого к Мультикарте, на которую начисляется пенсия, нужно бесплатно подключить одну из бонусных опций. Срок действия предложения ограничен.

«Сегодня старшее поколение принимает активное участие в экономической жизни страны и рационально пользуется своими накоплениями. Чтобы пенсионерам с нами было удобно и выгодно, мы разрабатываем для них специальные комплексные продукты и развиваем цифровые сервисы. Недавно банк запустил для клиентов старшего возраста специальный вклад, а тем, кто начнет получать пенсию на карту ВТБ с июня, доступна повышенная доходность по текущему счету, которая превышает среднерыночные ставки по депозитам. При этом для получения повышенной доходности даже не требуется открывать вклад или накопительный счет — достаточно просто получать пенсию на карту. А недавно перевод пенсии в ВТБ стал еще удобнее: оформить зачисление пенсии на карту банка можно дистанционно — в интернет-банке ВТБ Онлайн», — комментирует Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ.