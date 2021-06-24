На Исторической сцене Большого театра при поддержке ВТБ состоится премьера оперы «Мазепа»

23 июня на Исторической сцене Большого театра состоится премьера оперы «Мазепа»

П.И. Чайковского. Премьерные показы спектакля в режиссуре Евгения Писарева и декорациях Зиновия Марголина пройдут в Большом театре под руководством главного дирижёра и музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева. В основу оперы легло либретто Виктора Буренина по поэме А.С. Пушкина «Полтава». Постановка осуществлена при поддержке банка ВТБ.

Мировая премьера оперы Чайковского «Мазепа» состоялась на Исторической сцене Большого театра в 1884 году. Впоследствии возобновлённые и новые постановки оперы появлялись регулярно: на протяжении почти полутора столетий их было семь. После концертных исполнений «Мазепы», с успехом прошедших в марте 2020 года, опера наконец возвращается полноценным спектаклем на Историческую сцену театра.

«„Мазепа“ исполняется реже других пушкинских опер Чайковского — „Евгения Онегина“ и „Пиковой дамы“. Хотя нельзя сказать, что сегодня это не репертуарная опера. Она звучит в Германии, во Франции, в Мариинском театре. Опера „Мазепа“ непросто далась Чайковскому. Период жизни, когда она создавалась, был в чём-то переломным. Чтобы овладеть в этом жанре большим стилем, ему нужно было пройти через „Мазепу“», — рассказал о своих впечатлениях от работы над постановкой дирижёр-постановщик — главный дирижёр — музыкальный руководитель ГАБТ России Туган Сохиев.

«У нас с Туганом Таймуразовичем Сохиевым была встреча, на которой мы решали, на какой сцене будет идти „Мазепа“. Решение в пользу Исторической сцены повлияло на концепцию и на сценографию. На Новой сцене можно было бы поставить более интимный, семейный, камерный спектакль. На Исторической сцене это показалось мне невозможным и неинтересным. Хотелось увидеть эпическое действо, взгляд на которое может быть и отвлечённо-философским», — поделился режиссёр-постановщик Евгений Писарев.

«ВТБ сохраняет и поддерживает культурное наследие в интересах настоящих и будущих поколений. Банк входит в состав Попечительского совета театра и некоммерческой организации „Фонд Большого театра“ c момента их создания. За годы сотрудничества ВТБ в рамках общебанковской программы „Культурная страна“ поддержал создание многих знаковых постановок театра, и теперь в их числе и опера „Мазепа“. В сюжете оперы поднимаются вечные вопросы о любви и верности, дружбе и предательстве, которые делают его актуальным во все времена. Уверена, что на всех ценителей этот спектакль произведёт впечатление», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Главные партии в новом спектакле репетируют: Эльчин Азизов, Желько Лучич (Мазепа), Денис Макаров, Станислав Трофимов (Кочубей), Агунда Кулаева, Елена Манистина (Любовь), Анна Нечаева, Анна Шаповалова (Мария) и другие.

Премьерная серия представлений пройдёт c 23 до 27 июня.

Справка



Банк ВТБ и Большой театр связывают многолетние дружеские отношения. Банк входит в состав Попечительского совета театра и некоммерческой организации «Фонд Большого театра» с 2002 года, а в 2018 году председателем Попечительского совета ГАБТ был избран Президент — Председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин. В рамках общебанковской программы «Культурная страна» ВТБ поддержал множество знаковых премьер Большого, среди которых «Дама с камелиями», «Иван Грозный», «Онегин», «Спящая красавица», «Снегурочка», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви», «Манон Леско», «Путешествие в Реймс», «Жизель» и другие.